حبشي: "القوات" منفتحة على أيّ طرح سياسي للخروج من المأزق

أكد عضو تكتل "الجمهوريّة القوية" النائب أنطوان حبشي إنفتاح القوات اللبنانية على أيّ طرحٍ سياسي للخروج من المأزق الذي نمرّ به.

وفي تصريح له، اليوم الإثنين، عبر إذاعة "لبنان الحر"، قال حبشي: "سلاحنا إرادتنا وإرادتنا حرة، وأفضل هدية نقدمها لشهدائنا وعدنا لهم بالحفاظ على الحرية التي استشهدوا من أجلها".

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وتابع: "شهداؤنا ما زالوا أحياء فينا، في طريقة ممارستنا السياسة وفي مواقفنا الواضحة، ونحن على مسارهم سائرون للوصول الى شاطئ الأمان".



وأردف: "على من يمتلك فائض القوة اليوم أن يتعظ من حرب زحلة حيث واجه 96 مقاتلاً جيشاً نظامياً سورياً بكامل عتاده وعديده وانتصرنا، وهناك من سعى معنا وما يزال من مختلف الطوائف للحفاظ على السيادة".



وختم: "مشروع شهدائنا انتصر في الماضي وسينتصر مستقبلاً والتحية لكل الشهداء لتبقى لنا الحرية".