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لبنان

آخر خبر.. ماذا يجري في عين الحلوة الآن؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-08-2023 | 12:29
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أكدت مصادر فلسطينيّة في مُخيّم عين الحلوة لـ"لبنان24"، مساء اليوم الإثنين، أنَّ الأجواء هادئة داخل المُخيّم حالياً ولا توتّر يُذكر خلافاً للأخبار التي جرى ترويجها خلال السَّاعات الماضية. 
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وأشارت المصادر إلى أنَّ الإستنفار العسكريّ ما زال على حاله لاسيما على المحاور العسكريّة المُختلفة، موضحةً أنَّ عناصر جُند الشام تعملُ بشكلٍ متواصل على زيادة التحصينات في المناطق التي تتواجد بها لاسيما في حيّ الطوارئ.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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