جنبلاط استقبل شيخ العقل.. هذا ما تطرّق إليه البحث

زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، يرافقه قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمشيخة العقل، "البحث في الأوضاع والمستجدات العامة وقضايا تهم الطائفة، وكان تفاهم على أهمية الحوار من أجل حل الازمات المستعصية وانتخاب رئيس للجمهورية، الى جانب الموضوع المعيشي، في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة".

وتناول الشيخ ابي المنى قضايا داخلية ومنها واقع المحاكم الدرزية وضرورة مساندتها، وخطة استثمار الاوقاف وإقامة مشاريع اقتصادية في الجبل، كذلك واقع "مؤسسة بيت اليتيم الدرزي" في عبيه وما أثير حولها من ملاحظات وما تتعرض له من إساءات، مع التأكيد على "ضرورة معالجة الأمور وحماية المؤسسة ورعايتها وتطويرها بالتعاون والتفاهم".

أما بخصوص الأوضاع المتطوّرة في محافظة السويداء، فكانت الدعوة الى "وحدة الصف والتأكيد على الانتماء الوطني دون سواه".

وعرض الشيخ أبي المنى أيضاً للزيارة المرتقبة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الجبل والتحضيرات الجارية بشأنها.