جنبلاط عرض التطورات مع شيخ العقل

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، يرافقه قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم.



وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع والمستجدات العامة.

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