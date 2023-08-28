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لبنان

من هي الكتل التي أجابت على رسالة لودريان حتى الان؟

Lebanon 24
28-08-2023 | 12:55
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قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا: "لم نجب بعد على رسالة جان ايف لودريان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
 
وفي حديث للـ"ام تي في"، تابع أبي رميا قائلأً: "نقبل بحوار قصير المدة تليه جلسات متتالية من دون خروج من الجلسة أو لا حوار يسبق الجلسة الرئاسية بحال بقيت كتل أساسية رافضة له". 
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من جانبه، قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إن "أجوبة الكتلة صارت في عهدة الجانب الفرنسي وأرسلنا مواصفات رئيس جامع ولا مشكلة لدينا اذا انطبقت المواصفات على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو غيره". 
 
وبدوره، قال النائب أحمد الخير: "سنرسل أجوبتنا للودريان خلال يومين ونريد رئيساً يوافق عليه الجميع والأهم نقطتان أن يحترم الطائف وصلاحيات رئيس الحكومة من دون تعطيل". 
 
أما النائب ياسين ياسين فأكد أن الإجابة على رسالة لودريان تتم دراستها، لافتاً إلى أنه "نفضل الحوار تحت قبة البرلمان ونريد رئيساً قادراً على مواكبة الاستحقاقات الاصلاحية والنفطية وغيرها". 
 
من جهته، استبعد النائب وضاح الصادق أن يوصل الحوار بين الحزب والتيار الى نتيجة، مضيفاً أن "التيار وافق نقلاً عن مصادره على إضافة اسم فرنجية الى سلّة الأسماء وليس على انتخابه، ووصوله محتمل جداً اذا اتفقوا". 
 
أما عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن فقال: "ردنا على رسالة لودريان سيكون في اجتماع مساء الأربعاء لكن تيمور جنبلاط كان سبق وأطلعه على موقفنا المطالب برئيس جامع وحوار غير مشروط". 
 
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