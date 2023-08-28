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لبنان

مُجدداً.. وزير الخارجية الإيراني سيزور لبنان في هذا الموعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-08-2023 | 13:59
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علمَ "لبنان24" أنّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور لبنان هذا الأسبوع حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين.
وسألت اوساط متابعة ما إذا كان المسؤول الايراني سيحمل رسالة الى قيادة "حزب الله" تتناول الاستحقاق الرئاسي.
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وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال في خطابه اليوم أمام مؤتمر سفراء فرنسا: "أعتقد أنه من العناصر المفتاح لهذا الحل السياسي في لبنان توضيح التدخلات الإقليمية في هذا البلد، ومن ضمنها تدخل إيران".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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