Advertisement

لبنان

بوحبيب شرح لغوتيريس موقف لبنان بشأن التجديد لـ"اليونيفيل"

Lebanon 24
28-08-2023 | 14:05
A-
A+
Doc-P-1101868-638288536701377955.jpg
Doc-P-1101868-638288536701377955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب اليوم إجتماعاته في نيويورك، فإلتقى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس لشرح موقف لبنان من المشروع المرتقب حول تجديد ولاية "اليونيفيل".
 
وكان بوحبيب التقى المندوبين الدائمين لكل من غانا والغابون والموزامبيق بصفتهم اعضاء غير دائمين في مجلس الامن، وذلك في حضور ممثل عن الاتحاد الافريقي، لبحث مسألة تجديد ولاية "اليونيفيل" أيضا.
Advertisement

ثم اجتمع بوحبيب مع وكيل الامين العام للشؤون الانسانية والاغاثة مارتن غريفيث لمناقشة مسألة النزوح السوري في ضوء المستجدات الاخيرة.
 
وذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ الوفد اللبناني الموجود في الأمم المتحدة بنيويورك بشأن ملف التجديد لقوات "اليونيفيل"، يُحاول إعادة تثبيت حركة تلك القوّات بمواكبة الجيش.

وأشارت القناة إلى أنّ المفاوضات القائمة تهدفُ لإيجاد حل وسط يقضي باعتماد صيغة أنَّ حركة قوات "اليونيفيل" ستكون بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية بدلاً من عبارة التنسيق مع الجيش. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2023-08-28
17:30 | 2023-08-28
17:05 | 2023-08-28
16:55 | 2023-08-28
16:52 | 2023-08-28
16:36 | 2023-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24