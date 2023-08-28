



وكان بوحبيب التقى المندوبين الدائمين لكل من غانا والغابون والموزامبيق بصفتهم اعضاء غير دائمين في مجلس الامن، وذلك في حضور ممثل عن الاتحاد الافريقي، لبحث مسألة تجديد ولاية "اليونيفيل" أيضا.

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ثم اجتمع بوحبيب مع وكيل الامين العام للشؤون الانسانية والاغاثة مارتن غريفيث لمناقشة مسألة النزوح السوري في ضوء المستجدات الاخيرة. تابع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب اليوم إجتماعاته في نيويورك، فإلتقى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس لشرح موقف لبنان من المشروع المرتقب حول تجديد ولاية "اليونيفيل".وكان بوحبيب التقى المندوبين الدائمين لكل من غانا والغابون والموزامبيق بصفتهم اعضاء غير دائمين في مجلس الامن، وذلك في حضور ممثل عن الاتحاد الافريقي، لبحث مسألة تجديد ولاية "اليونيفيل" أيضا.ثم اجتمع بوحبيب مع وكيل الامين العام للشؤون الانسانية والاغاثة مارتن غريفيث لمناقشة مسألة النزوح السوري في ضوء المستجدات الاخيرة.

وذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ الوفد اللبناني الموجود في الأمم المتحدة بنيويورك بشأن ملف التجديد لقوات "اليونيفيل"، يُحاول إعادة تثبيت حركة تلك القوّات بمواكبة الجيش.



وأشارت القناة إلى أنّ المفاوضات القائمة تهدفُ لإيجاد حل وسط يقضي باعتماد صيغة أنَّ حركة قوات "اليونيفيل" ستكون بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية بدلاً من عبارة التنسيق مع الجيش.