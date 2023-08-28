قريباً.. متى سيصلُ هوكشتاين إلى بيروت؟

يصلُ إلى بيروت في اليومين المقبلين كبيرُ مُستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، حيث سيلتقي رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد عودته من نيويورك.

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ولم تُوضح الدّوائر المعنية طبيعة المهمَّة التي سيقوم بها هوكشتاين، فيما اعتبرت مصادر أخرى أنَّ الزيارة هي للمتابعة ليس إلّا.