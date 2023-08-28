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لبنان

قريباً.. متى سيصلُ هوكشتاين إلى بيروت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-08-2023 | 14:30
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يصلُ إلى بيروت في اليومين المقبلين كبيرُ مُستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، حيث سيلتقي رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد عودته من نيويورك. 
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ولم تُوضح الدّوائر المعنية طبيعة المهمَّة التي سيقوم بها هوكشتاين، فيما اعتبرت مصادر أخرى أنَّ الزيارة هي للمتابعة ليس إلّا.
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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