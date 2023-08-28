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لبنان

وزارة التربية تنفي هذا الخبر

Lebanon 24
28-08-2023 | 14:40
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نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول توزيع وزارة التربية استمارة لدعم العائلات المحتاجة للوازم التربوية والزي المدرسي.
 
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ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات، محتفظة بحقها في الإدعاء الشخصي على مروجي الشائعات والذين يقفون خلفها.
 
 
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