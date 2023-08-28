وزارة التربية تنفي هذا الخبر

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ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات، محتفظة بحقها في الإدعاء الشخصي على مروجي الشائعات والذين يقفون خلفها.

نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول توزيع وزارة التربية استمارة لدعم العائلات المحتاجة للوازم التربوية والزي المدرسي.