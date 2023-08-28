Advertisement

لبنان

من "دار الفتوى".. دعوى ضدّ أحد المواطنين بجُرم إثارة النعرات الدينية

Lebanon 24
28-08-2023 | 15:01
A-
A+
Doc-P-1101907-638288583879001020.jpg
Doc-P-1101907-638288583879001020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدّم أمين الفتوى في الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ أمين الكردي، بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريانوبحس، بدعوى إثارة النعرات الدينيّة والاستهزاء بآيات القرآن الكريم، لدى النيابة العامّة التمييزيّة، ضدّ المواطن نور حجّار.
Advertisement
 
وبحسب الدعوة، فإنّ حجار تناول القرآن بطريقة ساخرة ومشينة في بعض مقاطعه المسرحية، الأمر الذي يُسيء إلى الإسلام والمسلمين ويُعرّض السلم الأهلي للمخاطر.
 
نص الدعوى مرفق أعلاه.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2023-08-28
17:30 | 2023-08-28
17:05 | 2023-08-28
16:55 | 2023-08-28
16:52 | 2023-08-28
16:36 | 2023-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24