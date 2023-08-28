من "دار الفتوى".. دعوى ضدّ أحد المواطنين بجُرم إثارة النعرات الدينية

تقدّم أمين الفتوى في الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ أمين الكردي، بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريانوبحس، بدعوى إثارة النعرات الدينيّة والاستهزاء بآيات القرآن الكريم، لدى النيابة العامّة التمييزيّة، ضدّ المواطن نور حجّار.

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وبحسب الدعوة، فإنّ حجار تناول القرآن بطريقة ساخرة ومشينة في بعض مقاطعه المسرحية، الأمر الذي يُسيء إلى الإسلام والمسلمين ويُعرّض السلم الأهلي للمخاطر.

نص الدعوى مرفق أعلاه.