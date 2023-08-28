بشأن الدّولار.. هذا ما ستفعله المصارف خلال يومين

كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ بعض المصارف بدأت ببرمجة صرّافاتها الآلية لكي تكون جاهزة خلال أيّام لدفع رواتب موظّفي القطاع العام بالدّولار الأميركي وفق سعر 85500 ليرة لبنانية نهاية شهر آب الجاري.

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