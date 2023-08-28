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لبنان

بشأن الدّولار.. هذا ما ستفعله المصارف خلال يومين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-08-2023 | 15:27
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ بعض المصارف بدأت ببرمجة صرّافاتها الآلية لكي تكون جاهزة خلال أيّام لدفع رواتب موظّفي القطاع العام بالدّولار الأميركي وفق سعر 85500 ليرة لبنانية نهاية شهر آب الجاري.
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وبحسب المصادر، فإنَّه من المُتوقع أن تُخصص بعض المصارف خانة جديدة لرواتب الموظفين مع إلغاء لكلمة "صيرفة" التي كانت تظهرُ سابقاً أمامَ المواطنين خلال استخدام الصرّافات الآليَّة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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