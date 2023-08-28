برعاية المرتضى.. أمسية موسيقى كلاسيكيّة في المكتبة الوطنية - بعقلين

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واستمتع عشاق هذا النوع من الموسيقى، بمعزوفات كلاسيكية راقية على مدى 70 دقيقة، نقلت الحضور إلى عالم آخر، من الخيال والإيحاء والإبداع النغمي.تجدُر الإشارة إلى أنّ "نادي الموسيقى الكلاسيكية في الجامعة الأميركية" في بيروت، تأسس في العام 2019، بهدف نشر ثقافة الموسيقى الكلاسيكية وتقديمها إلى العامة، وبخاصة متذوقي هذه الموسيقى.