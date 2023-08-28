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لبنان

برعاية المرتضى.. أمسية موسيقى كلاسيكيّة في المكتبة الوطنية - بعقلين

Lebanon 24
28-08-2023 | 16:52
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أقام "نادي الموسيقى الكلاسيكية"، في الجامعة الاميركية في بيروت، وبالتعاون مع بلدية بعقلين، والمكتبة الوطنية – بعقلين، أمسية موسيقى كلاسيكية، برعاية وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في المكتبة الوطنية – بعقلين.
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واستمتع عشاق هذا النوع من الموسيقى، بمعزوفات كلاسيكية راقية على مدى 70 دقيقة، نقلت الحضور إلى عالم آخر، من الخيال والإيحاء والإبداع النغمي.

تجدُر الإشارة إلى أنّ "نادي الموسيقى الكلاسيكية في الجامعة الأميركية" في بيروت، تأسس في العام 2019، بهدف نشر ثقافة الموسيقى الكلاسيكية وتقديمها إلى العامة، وبخاصة متذوقي هذه الموسيقى.
 
 

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