مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



أسبوع لبناني حافل محليا ودوليا: بدءا من موضوع الكهرباء مع ترؤس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الإجتماع الثاني للجنة المختصة عصر اليوم إلى مسألة التأمين الناجز لرواتب الموظفين بحسب منصة صيرفة إنتقالا الى نيويورك-إلى المفاوضات اللبنانية الأممية الشرسة المتعلقة بتمسك لبنان بتعديل الفقرة الواردة في مسودة قرار التمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان الساعي بكل جهد عبر وزير الخارجية عبد الله بوحبيب والبعثة اللبنانية في الأمم المتحدة لتأكيد وجوب أن تعمل اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني في نطاق ال 1701 وليس في شكل مستقل تماما الرئيس ميقاتي إتصل بالوزير بوحبيب مؤكدا له أن لبنان كله يسانده ولن يقبل بتثبيت تحرك القوة الدولية من دون التنسيق مع الجيش وهذا قرار نهائي ويمثل لبنان الرسمي. معلوم أن التصويت على مشروع القرار الدولي سيحصل نهاية هذا الشهر.

Advertisement أما في الإستحقاق الذي من دون إنجازه يبقى انتظام عمل المؤسسات في الدرك ألا وهو انتخاب رئيس للجمهورية فإن الإنتظار سيد الموقف إن بالنسبة الى الاتصالات الداخلية ومسار الحوار الفرعي بين حزب الله والتيار الوطني الحر أو بالنسبة الى اتصالات الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان: الخارجية والمحلية قبل أن يعود لودريان الى لبنان في النصف الثاني من أيلول المقبل مع الإشارة الى أن معظم قوى المعارضة في لبنان لا تزال غير قابلة بفكرة الحوار الواسع - هذه الفكرة التي تدخل في جوهر مهمة لودريان بينما تحبذ المعارضة الحوارات الثنائية.

الرئيس ماكرون أعطى لودريان جرعة شكر على المهمة التي يضطلع بها في لبنان وأدرجه ضمن العناصر-المفتاح للحل السياسي في لبنان.

بالتوازي نقل اليوم عن أحد السفراء من دول اللقاء الخماسي أنه أبدى مخاوف أمام أحد كبار المسؤولين من أن تفويت فرصة التوافق على رئيس للجمهورية سيحرم لبنان من آخر فرصة لانقاذه

خدماتيا إذن الاجتماع الثاني للجنة الكهرباء برئاسة رئيس الحكومة يتمخض قبيل هذا المساء عن: لا نتيجة. بعض الوزراء اقترح حضور: وسيم منصوري الى جلسة لمجلس الوزراء لإكمال النقاش.

البيان الموزع من السراي ختم : ويبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرر في الجلسة السابقة للجنة، وتداركا لأي ضرر لا تسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقا لما يراه مناسبا.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



خمسة وأربعون عاما والجهود لم تبرد نارها لمعرفة الحقيقة المتصلة بجريمة العصر جريمة إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه.

وفي رحاب الذكرى والإستعدادات التي تقوم بها حركة أمل لإحيائها تأكيدا على التمسك بمعرفة الحقيقة المغيبة منذ عشرات السنوات توقفت عائلة الإمام الصدر اليوم عند أصوات المشوشين والمستغلين لهذه القضية وخصوصا لمن تدعي نفسها موكلة عن هنيبعل القذافي وما تدلي به في ما يخص الإمام وقضية حجز حريته وأخويه وهي إدلاءات لا أساس لها من الصحة العائلة جددت مطالبة الأجهزة القضائية ونقابة المحامين للبت العاجل في ارتكاباتها والإرتكابات بالإرتكابات تذكر.

في مجلس النواب وتحت مجهر لجنة المال والموازنة وضع تقرير شركة التدقيق الجنائي ألفاريز أند مارسال.

التقرير خضع بدوره للتدقيق وللكثير من الأسئلة حول ما تضمنته صفحاته 332 لكن الأهمية تكمن في أن تتحمل الأجهزة القضائية والرقابية مسؤولياتها لمتابعة كل تفصيل لوضع المسؤوليات في إطارها الصحيح أي عبر تحميل المسؤوليات والمتسبب بها.

ما قرأه النواب اليوم أرقام تحملت الخزينة العبء الكبير منها ما يتصل بقطاع الكهرباء ومسألة الدعم التي أرهقت لبنان وخلال سنتين فقط بعشرة مليار دولار وهو رقم يفوق الإحتياطي الإلزامي.

وفي جديد مسلسل كهربائيات التيار اعتراف وزير الطاقة وليد فياض بمخالفته قرار اللجنة الوزارية المختصة.

وبحسب معلومات NBN فان فياض اقر خلال اجتماع اللجنة الوزارية في السراي انه اخطأ بطلبه بواخر الفيول من دون موافقة اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء والمكلفة اخذ القرارات بالاجماع وليس تغطية المخالفات.

كما علمت الـNBN ان الرئيس ميقاتي سأل خلال الجلسة عن الكلام الذي تردد حول كوميسيونات وسمسرات تدفع كثمن لاستقدام بواخر الفيول الامر الذي لم يعلق عليه فياض وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على ان يرفع اوراق الخطأ الذي ارتكبه فياض الى مجلس الوزراء للنظر به واجراء المقتضى.

في الملف الرئاسي تبقى إلزامية الحل في الذهاب نحو الحوار تحت عنوان التوافق على رئيس للجمهورية وفق ما أكد الرئيس نبيه بري الذي شدد على أن عقد جلسة إنتخابية مرهون بالتوافق وهو لن يدعو إلى جلسة يتكرر فيها الفشل فالرئيس بري ينطلق من مندرجات الدستور ومن يقول غير ذلك فليقرأ الدستور جيدا.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في



اغنية "معقولي تشتي بآب" صدقت كلماتها. فآب اللهاب مارس كل مفاجآته هذه السنة. فهو كان لهابا حقا، وانتهى اليوم بأمطار غزيرة، تحولت الى سيول على بعض الطرقات وفي بعض الشوارع.

هذا في لبنان. اما في باريس فان فرنسا تخلت على ما يبدو عن سياسة مغازلة ايران وقررت ان تسمي الامور بأسمائها، ولو بلغة رئاسية ديبلوماسية. وهو على الاقل ما يستدل من الكلمة التي القاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امام مؤتمر سفراء فرنسا. إذ شكر موفده جان ايف لودريان على ما يقوم به في لبنان، واعتبر ان من العناصر الاساسية للحل السياسي اللبناني توضيح التدخلات الاقليمية في لبنان، ومن ضمنها تدخل ايران. الموقف معبر، وخصوصا ان ماكرون سمى ايران بالاسم ولم يسم سواها.

لكن السؤال يبقى: هل سيترجم الرئيس الفرنسي موقفه الواضح بتحرك واضح ايضا؟ ومتى؟ وكيف؟ بمعنى آخر: هل إن موفده لودريان الذي سيزور لبنان في ايلول المقبل، سيحمل رؤية جديدة الى الواقع اللبناني تتناسب مع ما ذكره؟ الجواب لم يعد بعيدا، علما ان المعلومات تشير الى ان الموقف الفرنسي بات اقرب الى موقف مجموعة الدول الخمس، بعدما اكتشفت باريس ان ايران وحلفاءها في لبنان لا يريدون رئيسا الا وفق المواصفات التي وضعوها، وهي مواصفات لم تعد تلائم لا الواقع القائم محليا واقليميا، ولا مصلحة لبنان

الموقف الفرنسي في باريس يواكبه ، موقف اممي في نيويورك.

فوزير الخارجية عبد الله بو حبيب لا يزال يحاول تعديل مسودة مشروع القرار المطروحة للتمديد لليونيفيل، لكن ليس من السهل ان تحقق محاولات بو حبيب اي نجاح. فمجلس الأمن مصر على تعديل صلاحيات اليونيفيل كما اقرت في آب 2022، بعدما تبين له انه من الضروري توسيع صلاحيات القوات الدولية وتعزيزها وتوسيعها حتى تتمكن من تطبيق القرار 1701 فعلا لا قولا، ما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب.

طبعا، الموقف يثير انزعاج حزب الله، الذي سيعبر امينه العام في كلمته الليلة عن رفضه التعيدلات الطارئة على القرار.

فالى اين يمكن ان تؤدي المعركة الديبلوماسية المفتوحة؟ وكيف سيتصرف حزب الله اذا اصر مجلس الامن على التعديلات المقترحة؟

قضائيا، غدا موعد مثول رياض سلامة امام الهيئة الاتهامية في بيروت. والمعلومات تشير الى انه سيحضر شخصيا، ما يدحض كل الاشاعات التي ذكرت انه غادر لبنان. ولا شك في ان حضور سلامة شخصيا يعتبر تطورا كبيرا، ويفتح الملف على احتمالات عدة، وعلى مفاجآت كثيرة. أسبوع لبناني حافل محليا ودوليا: بدءا من موضوع الكهرباء مع ترؤس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الإجتماع الثاني للجنة المختصة عصر اليوم إلى مسألة التأمين الناجز لرواتب الموظفين بحسب منصة صيرفة إنتقالا الى نيويورك-إلى المفاوضات اللبنانية الأممية الشرسة المتعلقة بتمسك لبنان بتعديل الفقرة الواردة في مسودة قرار التمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان الساعي بكل جهد عبر وزير الخارجية عبد الله بوحبيب والبعثة اللبنانية في الأمم المتحدة لتأكيد وجوب أن تعمل اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني في نطاق ال 1701 وليس في شكل مستقل تماما الرئيس ميقاتي إتصل بالوزير بوحبيب مؤكدا له أن لبنان كله يسانده ولن يقبل بتثبيت تحرك القوة الدولية من دون التنسيق مع الجيش وهذا قرار نهائي ويمثل لبنان الرسمي. معلوم أن التصويت على مشروع القرار الدولي سيحصل نهاية هذا الشهر.أما في الإستحقاق الذي من دون إنجازه يبقى انتظام عمل المؤسسات في الدرك ألا وهو انتخاب رئيس للجمهورية فإن الإنتظار سيد الموقف إن بالنسبة الى الاتصالات الداخلية ومسار الحوار الفرعي بين حزب الله والتيار الوطني الحر أو بالنسبة الى اتصالات الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان: الخارجية والمحلية قبل أن يعود لودريان الى لبنان في النصف الثاني من أيلول المقبل مع الإشارة الى أن معظم قوى المعارضة في لبنان لا تزال غير قابلة بفكرة الحوار الواسع - هذه الفكرة التي تدخل في جوهر مهمة لودريان بينما تحبذ المعارضة الحوارات الثنائية.الرئيس ماكرون أعطى لودريان جرعة شكر على المهمة التي يضطلع بها في لبنان وأدرجه ضمن العناصر-المفتاح للحل السياسي في لبنان.بالتوازي نقل اليوم عن أحد السفراء من دول اللقاء الخماسي أنه أبدى مخاوف أمام أحد كبار المسؤولين من أن تفويت فرصة التوافق على رئيس للجمهورية سيحرم لبنان من آخر فرصة لانقاذهخدماتيا إذن الاجتماع الثاني للجنة الكهرباء برئاسة رئيس الحكومة يتمخض قبيل هذا المساء عن: لا نتيجة. بعض الوزراء اقترح حضور: وسيم منصوري الى جلسة لمجلس الوزراء لإكمال النقاش.البيان الموزع من السراي ختم : ويبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرر في الجلسة السابقة للجنة، وتداركا لأي ضرر لا تسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقا لما يراه مناسبا.خمسة وأربعون عاما والجهود لم تبرد نارها لمعرفة الحقيقة المتصلة بجريمة العصر جريمة إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه.وفي رحاب الذكرى والإستعدادات التي تقوم بها حركة أمل لإحيائها تأكيدا على التمسك بمعرفة الحقيقة المغيبة منذ عشرات السنوات توقفت عائلة الإمام الصدر اليوم عند أصوات المشوشين والمستغلين لهذه القضية وخصوصا لمن تدعي نفسها موكلة عن هنيبعل القذافي وما تدلي به في ما يخص الإمام وقضية حجز حريته وأخويه وهي إدلاءات لا أساس لها من الصحة العائلة جددت مطالبة الأجهزة القضائية ونقابة المحامين للبت العاجل في ارتكاباتها والإرتكابات بالإرتكابات تذكر.في مجلس النواب وتحت مجهر لجنة المال والموازنة وضع تقرير شركة التدقيق الجنائي ألفاريز أند مارسال.التقرير خضع بدوره للتدقيق وللكثير من الأسئلة حول ما تضمنته صفحاته 332 لكن الأهمية تكمن في أن تتحمل الأجهزة القضائية والرقابية مسؤولياتها لمتابعة كل تفصيل لوضع المسؤوليات في إطارها الصحيح أي عبر تحميل المسؤوليات والمتسبب بها.ما قرأه النواب اليوم أرقام تحملت الخزينة العبء الكبير منها ما يتصل بقطاع الكهرباء ومسألة الدعم التي أرهقت لبنان وخلال سنتين فقط بعشرة مليار دولار وهو رقم يفوق الإحتياطي الإلزامي.وفي جديد مسلسل كهربائيات التيار اعتراف وزير الطاقة وليد فياض بمخالفته قرار اللجنة الوزارية المختصة.وبحسب معلومات NBN فان فياض اقر خلال اجتماع اللجنة الوزارية في السراي انه اخطأ بطلبه بواخر الفيول من دون موافقة اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء والمكلفة اخذ القرارات بالاجماع وليس تغطية المخالفات.كما علمت الـNBN ان الرئيس ميقاتي سأل خلال الجلسة عن الكلام الذي تردد حول كوميسيونات وسمسرات تدفع كثمن لاستقدام بواخر الفيول الامر الذي لم يعلق عليه فياض وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على ان يرفع اوراق الخطأ الذي ارتكبه فياض الى مجلس الوزراء للنظر به واجراء المقتضى.في الملف الرئاسي تبقى إلزامية الحل في الذهاب نحو الحوار تحت عنوان التوافق على رئيس للجمهورية وفق ما أكد الرئيس نبيه بري الذي شدد على أن عقد جلسة إنتخابية مرهون بالتوافق وهو لن يدعو إلى جلسة يتكرر فيها الفشل فالرئيس بري ينطلق من مندرجات الدستور ومن يقول غير ذلك فليقرأ الدستور جيدا.اغنية "معقولي تشتي بآب" صدقت كلماتها. فآب اللهاب مارس كل مفاجآته هذه السنة. فهو كان لهابا حقا، وانتهى اليوم بأمطار غزيرة، تحولت الى سيول على بعض الطرقات وفي بعض الشوارع.هذا في لبنان. اما في باريس فان فرنسا تخلت على ما يبدو عن سياسة مغازلة ايران وقررت ان تسمي الامور بأسمائها، ولو بلغة رئاسية ديبلوماسية. وهو على الاقل ما يستدل من الكلمة التي القاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امام مؤتمر سفراء فرنسا. إذ شكر موفده جان ايف لودريان على ما يقوم به في لبنان، واعتبر ان من العناصر الاساسية للحل السياسي اللبناني توضيح التدخلات الاقليمية في لبنان، ومن ضمنها تدخل ايران. الموقف معبر، وخصوصا ان ماكرون سمى ايران بالاسم ولم يسم سواها.لكن السؤال يبقى: هل سيترجم الرئيس الفرنسي موقفه الواضح بتحرك واضح ايضا؟ ومتى؟ وكيف؟ بمعنى آخر: هل إن موفده لودريان الذي سيزور لبنان في ايلول المقبل، سيحمل رؤية جديدة الى الواقع اللبناني تتناسب مع ما ذكره؟ الجواب لم يعد بعيدا، علما ان المعلومات تشير الى ان الموقف الفرنسي بات اقرب الى موقف مجموعة الدول الخمس، بعدما اكتشفت باريس ان ايران وحلفاءها في لبنان لا يريدون رئيسا الا وفق المواصفات التي وضعوها، وهي مواصفات لم تعد تلائم لا الواقع القائم محليا واقليميا، ولا مصلحة لبنانالموقف الفرنسي في باريس يواكبه ، موقف اممي في نيويورك.فوزير الخارجية عبد الله بو حبيب لا يزال يحاول تعديل مسودة مشروع القرار المطروحة للتمديد لليونيفيل، لكن ليس من السهل ان تحقق محاولات بو حبيب اي نجاح. فمجلس الأمن مصر على تعديل صلاحيات اليونيفيل كما اقرت في آب 2022، بعدما تبين له انه من الضروري توسيع صلاحيات القوات الدولية وتعزيزها وتوسيعها حتى تتمكن من تطبيق القرار 1701 فعلا لا قولا، ما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب.طبعا، الموقف يثير انزعاج حزب الله، الذي سيعبر امينه العام في كلمته الليلة عن رفضه التعيدلات الطارئة على القرار.فالى اين يمكن ان تؤدي المعركة الديبلوماسية المفتوحة؟ وكيف سيتصرف حزب الله اذا اصر مجلس الامن على التعديلات المقترحة؟قضائيا، غدا موعد مثول رياض سلامة امام الهيئة الاتهامية في بيروت. والمعلومات تشير الى انه سيحضر شخصيا، ما يدحض كل الاشاعات التي ذكرت انه غادر لبنان. ولا شك في ان حضور سلامة شخصيا يعتبر تطورا كبيرا، ويفتح الملف على احتمالات عدة، وعلى مفاجآت كثيرة.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



في سادسة ذكراه يزداد التحرير الثاني بريقا، ومع زحمة التحديات يتكشف حجم الانجاز الذي حققه الوطن على مشاريع الفتنة التي كانت ذات يوم بنسختها التكفيرية، كما انها على الدوام صهيونية.



في الذكرى السادسة للتحرير الثاني – اي تحرير جرود السلسلة الشرقية من الجماعات التكفيرية – لا يزال الخائبون يتربصون، واللبنانيون يعزفون لحن النصر على مرحلة صعبة من عمر البلد، لن تقوى على العودة طالما ان المعادلة الذهبية بالمرصاد لكل عدوان تكفيري او صهيوني كان.



وعلى امتداد بقعة الوطن ترى المحتفين والمنتصرين وكذلك الجاحدين والناكرين وحتى المهزومين مع تلك المشاريع، وترى المعاندين الساعين الى دب الروح في الفتنة تكفيرية كانت او مذهبية او مناطقية، فيما منطق المقاومة الحريصة على الوطن – كل الوطن، هو الثبات على المبادئ والمعادلات التي استطاعت ان تحمي وتحرر.



وفي ذكرى التحرير الثاني يستذكر اللبنانيون كيف ان التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري طوق الارهاب على طرفي الحدود، فيما الحاجة اليوم الى تنسيق جدي بين الحكومتين للتغلب على تداعيات النزوح التي ترهق بلدنا وتستنزف اقتصادنا. اما الدولة الباذخة احتفالات وعطلا ومناسبات، فانها مقتصدة بالاحتفاء بهذا النصر التاريخي الذي جب عنها اخطر المشاريع بعد تلك الصهيونية.



وعن المشاريع التي تتربصنا والتحديات التي تواجهنا، واحتفاء بهذا النصر الذي يعتمد عليه كمدرسة ونموذج للتصدي والتضحية، يتحدث الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بعد نحو ساعة من الآن.



وعلى بعد ساعات من رسالة بعلبك ومتحفها الذي يجسد نصر الجرود، اتحف الاعلام العبري متابعيه بقراءات عن خطورة هذا المتحف على الوعي العبري، مع التأكيد على ان رسائل الغنائم والمنظومات الصاروخية المعروضة في المتحف قد اصابت اهدافها في المجتمع الصهيوني.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



إذا كان المطلوب الخروج من الأزمة بحلول جذرية، فالبداية جواب واضح على ثلاثة اسئلة:

هل الأفرقاء السياسيون على استعداد لتطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف من لامركزية ادارية موسعة؟ وهل الكتل النيابية منفتحة على البحث الجدي في إنشاء صندوق ائتماني لأصول الدولة، يفتح باب الاستثمار، بما يساعد على إعادة تكوين الودائع، بعيدا من الوعود غير القابلة للايفاء؟

وهل المعنيون جاهزون للتفاهم على خارطة طريق انقاذية ترعى مسيرة الولاية الرئاسية المقبلة، بغض النظر عن شخص الرئيس؟

أما اذا كان المطلوب مواصلة الهرب الى الامام، وكسب الوقت في انتظار المجهول، فالاستمرار في المراوحة متاح على ثلاثة صعد:

رئاسيا، من خلال التعويل على مبادرات خارجية لن تؤتي ثمارها في المدى المنظور، وهو ما أكده مضمون كلمة الرئيس ايمانويل ماكرون في مؤتمر سفراء فرنسا، حيث شكر جان ايف لودريان على المهمة التي يقوم بها في لبنان، معتبرا ان مفتاح الحل السياسي توضيح التدخلات الإقليمية في هذا البلد ومن ضمنها تدخل إيران.

اما اقتصاديا وماليا، فعبر ترقب مساعدات لن تأتي، طالما الاصلاح متعثر، وفي وقت يتعذر على الدولة اللبنانية حتى ان تترجم التقرير الاولي للتدقيق الجنائي بذريعة عدم توفر المال، كما انكشف اليوم في اطار اجتماع لجنة المال.

ويبقى الشأن الحياتي، من خلال المثابرة على الحلول الترقيعية في مختلف الملفات، وابرزها الكهرباء التي حضرت اليوم مجددا في السراي.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



الفاريز أند مارسال نجم مجلس النواب. وباخرة الفيول نجمة مجلس الوزراء. لم يناقش التقرير في مجلس النواب، لأن النواب يريدونه باللغة العربية، ولا اعتمادات لتمويل عملية الترجمة. الباخرة التي طلبها وزير الطاقة ما زالت عالقة أيضا في انتظار تأمين التمويل ، علما أن وزير الطاقة حاول إغراء مجلس الوزراء بإنو " شاريها عا رخيص " وبأن أسعار الفيول ارتفعت عالميا ، وقد حقق بذلك صفقة رابحة. ولكن كل هذه الإغراءات لم توصل إلى نتيجة وبقي موضوع الموافقة عليها عالقا... بعض الوزراء اقترح دعوة نائب الحاكم وسيم منصوري لإقناعه بالتمويل، ولكن لم يتخذ قرار في هذا الشأن.



في سياق آخر، قضية تهريب السوريين إلى لبنان في سباق بين عصابات التهريب وإجراءات الجيش.



ففي إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 850 سوريا عند الحدود اللبنانية السورية.

من لبنان إلى الأردن ، فقد أعلن الجيش الأردني أنه أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، هي الرابعة التي يجري إسقاطها خلال شهر.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



يخوض لبنان جهاداً أممياً حتى الثلاثين من الجاري، موعد اجتماع مجلس الأمن المرفوع على التمديد لقوات حفظ السلام في الجنوب.



فالقبعات الزرق وبدفع دولي تسعى الى التحرر من قبضة العسكر اللبناني كما في التعديل الذي ثبت العام الماضي حيث أفلت من لبنان على حين غفوة دبلوماسية تعديلا أطلق عجلات اليونيفل من دون التنسيق مع السلطات الأمنية.



واليوم، يراد من الجلسة تكرار هذه الصلاحيات وترك الحرية للطوارىء وإبقاؤها خارج قرار الثكنات.



ولكن هذا التعديل لن يكون في مصلحة قوات حفظ السلام نفسها التي إذا ما نسقت مع الجيش ستضمن عدم انزلاقها إلى مناطق مأهولة تجنبا لتكرار حادثة العاقبية. أما الإصرار الدولي على "حركة" بلا بركة الجيش فإن هذا المسعى قد يتسبب بحروب صغيرة وبصدام ليس مع الأهالي فحسب بل مع المقاومة.. المتوارية نظريا.. الظاهرة خلف شجر وحجر...



ومن هنا فإن لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة أبعادا تطال هذا العمق إذ يطل على مناسبة التحرير الثاني، لكن أمامه مهمات حيال عملية التحرير الدولي من التنسيق مع الجيش اللبناني.

وفي المعطيات الواردة من نيويورك، أن القوى المحركة دوليا إضافة إلى لبنان نفسه يضعون السقوف العالية التي يتم التفاوض من تحتها، بدءا من التلويح بالفصل السابع وتزويد اليونفل بصلاحيات عسكرية مرورا بمطالبات بسحب هذه القوات من لبنان، وصولا الى الحل الأخير بإبقاء الوضع على ما هو عليه، لأن لا مصلحة لأي جهة بانسحاب اليونيفل على زمن كاريش وقانا وتأمين الحماية الدولية لثروة البحر سواء للبنان أو لإسرائيل.



ولكن ما يعني لبنان عمليا هو رفض وضعه على تماس مع قوات الطوارىء أو استدراجها لنزاعات أهلية ومواجهات تؤسس لحروب ودخوله في متاهات الحسابات الدولية ومخاوف ما بعد التعديل.

وهذا الخط الذي من المفترض أن يحكم كلمة الأمين العام لحزب الله فمن يطالب برئيس يحمي ظهر المقاومة سيكون في وضعية الحماية ميدانيا وفي أكثر النقاط حساسية من جنوب الى شمال النهر.



وبخلاف ذلك، فإن الفصل السابع هو من سابع المستحيلات التي قد يتم الاستعانة بها لأنها تنطوي على قرار استخدام القوة...



وفي المستحيلات المالية محليا, التهمت لجنة المال والموازنة طبق الفايرز اند مارسال وجندته في صفوفها تحت بند الإبراء المستحيل،



وبدأت بجلده وابداء رأيها بأرقامه وصفحاته واتهاماته وغفلت عن أن اللجنة نفسها كان من واجبها أن تبقى العين الرقابية النيابية الساهرة على المال والموازنة وأن ما دفعناه لشركة تدقيق عالمية كان على اللجنة عينها التدقيق به وبحسابات المال العام.



ولكن الأعضاء "أدلوا بدلوهم" وقد "قلنا ما قلناه" وخرجوا من الجلسة غير واثقين من أن في لبنان سلطة قضائية ستحاسب وعيون الرقابة تنسحب على الفرع الوزاري حيث ملف الكهرباء يتعلعل من أسبوع الى أخر وقلب وزير الطاقة وليد فياض يبحر كل يوم صوب باخرة النفط الراسية من دون اعتماد مالي الغرامات تزداد يوميا،



وفياض المؤتمن على شحنتها حصريا خرج من اللجنة الوزارية ناقما على وزارة المال ومصرف لبنان واتهمهما بعدم الشفافية من دون أن يصارح الرأي العام عن شفافية استيراد باخرة فيول لا حاجة لنا بها في ظل توافر الفيول العراقي.



فهذه الباخرة وصلت بلا رقابة ومن دون طلب رسمي والخزينة غير ملزمة بالدفع لتمرير صفقات التيار اما كيف تنتهي هذه الازمة فهذا شأن التيار ووزيره المفوض.



