نقل مسألة بالغة الشدّة

نقل قائم بأعمال سفارة دولة مؤثرة إلى المسؤولين الذين التقاهم بمسألة بالغة الشدة لجهة مخاطر إسقاط مهمة بلاده في فك الشغور الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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