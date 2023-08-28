عبد اللهيان في لبنان هذا الاسبوع وهوكشتاين يزور بيروت ويلتقي بري وميقاتي

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وسألت اوساط متابعة ما إذا كان المسؤول الايراني سيحمل رسالة الى قيادة "حزب الله" تتناول الاستحقاق الرئاسي.وتأتي زيارة عبد اللهيان بعد زيارته المملكة العربية السعودية في 17 آب الحالي ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمحادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان.ولم تُوضح الدّوائر المعنية طبيعة المهمَّة التي سيقوم بها هوكشتاين، فيما اعتبرت مصادر أخرى أنَّ الزيارة هي للمتابعة ليس إلّا.وافادت" النهار" ان زيارة هوكشتاين محصورة بموضوع الحدود البرية وهو قد يزور الجنوب حيث يطلع على عمل منصة الحفر في البلوك رقم 9”.