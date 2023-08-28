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لبنان

عبد اللهيان في لبنان هذا الاسبوع وهوكشتاين يزور بيروت ويلتقي بري وميقاتي

Lebanon 24
28-08-2023 | 22:19
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علمَ "لبنان24" أنّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور لبنان هذا الأسبوع في زيارة لم يعلن عنها سابقاً، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين.
وسألت اوساط متابعة ما إذا كان المسؤول الايراني سيحمل رسالة الى قيادة "حزب الله" تتناول الاستحقاق الرئاسي.
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وتأتي زيارة عبد اللهيان بعد زيارته المملكة العربية السعودية في 17 آب الحالي ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمحادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان.
ويصلُ إلى بيروت في اليومين المقبلين كبيرُ مُستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، حيث سيلتقي رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد عودته من نيويورك. 
 
ولم تُوضح الدّوائر المعنية طبيعة المهمَّة التي سيقوم بها هوكشتاين، فيما اعتبرت مصادر أخرى أنَّ الزيارة هي للمتابعة ليس إلّا.
وافادت" النهار" ان زيارة هوكشتاين محصورة بموضوع الحدود البرية وهو قد يزور الجنوب حيث يطلع على عمل منصة الحفر في البلوك رقم 9”.
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