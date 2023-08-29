30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اختفى كل أهلها.. "بجرّين" قرية لبنانية سكنتها الأشباح! (صور)
Lebanon 24
29-08-2023
|
00:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت سوسن الأبطح في "الشرق الأوسط":
قصتها تصلح لفيلم سينمائي، قرية بجرّين. تسمع عنها، ولا تصدّق أنها موجودة وأن حكايتها حقيقية، إلا حين تصلها وتعاين أطلالها، ومنازلها المهدّمة، ومخلفات أهلها. ولكن كيف تبلغها، ودروبها وعرة؟ تلك هي المعضلة!
Advertisement
أصبحت تسمى «قرية الأشباح»، كل ما فيها أطلال دارسة، وبيوت مهجورة، وحجارة شاخت وهي تنتظر أصحابها، الذين ذهبوا ولم يعودوا. كلٌ له روايته حول أهل القرية وسبب اختفائهم، لكنها جميعها تتفق على أن أهل الدور كانوا هنا قبل مائة سنة، ونعموا بحياة هانئة، وأرض خصبة، ومحاصيل سخية، زرعوا القمح والتبغ والتين، واشتغلوا بصناعة الحرير. لكن الحرب العالمية الأولى ومآسيها، ضربت المتصرفية في جبل لبنان، وعانى السكان من المجاعة والحصار والجراد، ومات ثلث السكان، وبقي من أسعفته الصحة الحسنة، وحظه الكبير. ويبدو أن أهل بجرّين لسبب نجهله بدقة، قد قرروا كلهم ركوب البحر والهرب من هنا، البعض يقول إنهم ذهبوا إلى البرازيل، وإن سفينتهم غرقت وابتلعهم البحر هم ومفاتيح بيوتهم، التي بقيت مغلقة، لأن أحداً منهم لم ينجُ، ليأتي ويؤكد وفاتهم. وهناك من يرجّح أن بينهم من وصل إلى وجهته واختفى ذكره. في كل الأحوال أهالي بجرّين خرجوا ولم يعودا، قبل ما يقارب القرن من الزمن، ولم يأت أحد يخبر عنهم.
حكاية دغدغت الأخيلة الخصبة، وأغرت كثيرين بالذهاب والبحث عن القرية. وهو ما حوّل بجرّين مؤخراً إلى مقصد للسياح، خصوصاً أولئك الذين يهوون المغامرة واكتشاف الغرائب، والمشي في الطبيعة، ويمتلكون قوة القلب وصلابة الإرادة.
أردنا أن نعرف المزيد عن بجرّين التي سمعنا عنها، وخلناها مجرد حكاية وهمية. من مدينة عمشيت الساحلية في شمال لبنان، صعدنا في السيارة صوب الجبل باتجاه بلدة غرفين التي تتبعها بجرّين إدارياً. حين أوقفنا السيارة واتجهنا صوب رجل من أهل القرية، قال لنا من بعيد وقبل أن نتفوه بكلمة: عرفت مقصدكم. وشرح الرجل الذي لا بدّ شاهد أسراباً من السياح يحاولون الوصول إلى بجرّين قبلنا: «عليكم أن تركنوا السيارة بعد أمتار عدّة حيث توجد كنيسة، وتبدأوا بالسير على الأقدام. والطريق وحدها كفيلة بأن تدلّكم على وجهتكم. فما أن يرى السكان غرباء هنا، حتى يدركوا على الفور أنهم آتون لزيارة بجرّين التي تحولت بفضل وسائل التواصل التي تناقلت أخبارها، إلى لغز يستحق الاكتشاف».(الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات.. راغب علامة يُهاجر مع عائلته إلى أميركا!
Lebanon 24
اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات.. راغب علامة يُهاجر مع عائلته إلى أميركا!
00:00 | 2023-08-29
29/08/2023 12:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. خبرٌ يكشف ما جرى بالسيدة التي سرقت 85 ألف دولارٍ في النبطية!
Lebanon 24
الآن.. خبرٌ يكشف ما جرى بالسيدة التي سرقت 85 ألف دولارٍ في النبطية!
14:45 | 2023-08-28
28/08/2023 02:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الدّولار.. هذا ما ستفعله المصارف خلال يومين
Lebanon 24
بشأن الدّولار.. هذا ما ستفعله المصارف خلال يومين
15:27 | 2023-08-28
28/08/2023 03:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
29/08/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مُدوّية عن صدّام حسين.. إكتشفوا ماذا فعل بـ"كنزٍ يهوديّ"!
Lebanon 24
مفاجأة مُدوّية عن صدّام حسين.. إكتشفوا ماذا فعل بـ"كنزٍ يهوديّ"!
07:00 | 2023-08-28
28/08/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2023-08-29
جلسة التجديد لليونيفيل: ضغوطٌ وتهديدٌ بالفصل السابع.. ورهانٌ لبناني على" الفيتو"
05:00 | 2023-08-29
"هجوم واستفزاز".. كيف تستقطب "القوات" النواب "الوسطيين"؟!
04:32 | 2023-08-29
على احد الشواطىء في لبنان... حوت نافق
04:07 | 2023-08-29
سلامة لن يمثل اليوم أمام القضاء.. اليكم آخر مستجدات القضية
04:05 | 2023-08-29
سامي الجميّل التقى سفير البرازيل في لبنان
04:00 | 2023-08-29
حوار "التيار" - "حزب الله".. مدخل الى مؤتمر تأسيسي
فيديو
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
29/08/2023 12:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
00:13 | 2023-08-28
29/08/2023 12:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
29/08/2023 12:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24