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لبنان

الكتائب حسمت موقفها: هذا هو وفدنا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-08-2023 | 01:30
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حسم "حزب الكتائب اللبنانية" في آخر إجتماع للمكتب السياسي حجم مشاركته في قداس "شهداء المقاومة اللبنانية" الذي تنظمه القوات اللبنانية في معراب الاحد المقبل. وسيكون التمثيل على مستوى رئيس الحزب ممثلاً بالنائب نديم الجميل، والرئيس أمين الجميل ممثلاً بالنائب سليم الصايغ، كما سيرأس وفد الحزب نائب الرئيس النقيب السابق جورج جريج والنائب الياس حنكش وعدد من أعضاء المكتب السياسي.
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المصدر المطلع لفت الى أنه من الممكن أن يحضر رئيس الحزب النائب سامي الجميل شخصياً كونه لا عائق لحضوره، الا إذا كان لديه ارتباط سفر او أمر طارئ.
واشار الى ان التنسيق بين الحزبين قائم على أعلى المستويات بين القيادتين ولا إشكاليات سياسية تذكر في الوقت الراهن.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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