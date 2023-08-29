نائبان يبلغان مرجعا أمنيا "أمرا دقيقا"

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بعد "حادثة الكحالة" وتداعياتها واللقاءات الأمنية والسياسية التي حصلت لتطويقها، قال مصدر نيابي بقاعي أنه وزميله النائب البيروتي أبلغا مرجعية أمنية كبيرة أن هناك عملية تجنيد لعدد لا يستهان به من الشباب وحتى الرجال في العقدين الرابع والخامس في "تنظيم حزبي وعسكري" معروف ولكن تحت مسمى آخر، في مقابل راتب شهري ومساعدات وخدمات وخاصة في قرى البقاعين الأوسط والغربي، وفي احياء محددة من بيروت.النائبان طلبا من الجهات الأمنية أخذ العلم والتيقن لما يحصل .