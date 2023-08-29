تصعيد داخلي واضح

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لم يكن حديث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خالياً من التصعيد السياسي الداخلي، اذ ربط كامل حديثه بالتصويب على خصومه الداخليين.وتقول المصادر "إن نصرالله اوحى بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إشتباك سياسي، خصوصا انه اعاد التذكير بموقف بعض الاحزاب السياسية من وجود المسلحين في الجرود اللبنانية السورية".وترى المصادر "إن هذا التصعيد ليس مرتبطا بالمعركة الرئاسية، بل بالمواجهة التي تتصاعد في المنطقة بين حلفاء ايران والولايات المتحدة الاميركية".