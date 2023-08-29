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لبنان

سعر جديد للترابة في لبنان... اليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
29-08-2023 | 02:29
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 أصدرت وزارة الصناعة بيانا اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلثاء 29/8/2023 ولغاية الثلثاء 5/9/2023 ضمنا.
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لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".
ستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.

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