سعر جديد للترابة في لبنان... اليكم آخر الأرقام

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أصدرت وزارة الصناعة بيانا اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلثاء 29/8/2023 ولغاية الثلثاء 5/9/2023 ضمنا.لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".ستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.