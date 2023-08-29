اطلاق نار في وادي خالد.. اليكم ما جرى ليلاً

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شهدت منطقة وادي خالد العكارية ليلاً إطلاق نار كثيف بعد شيوع خبر الافراج عن الشبان المحتجزين عند آل ناصرالدين في المنطقة الحدودية في الهرمل ما أدى الى اصابة مواطن بالرصاص الطائش ونقله الى احد المراكز الطبية في المنطقة، إضافة الى اضرار مادية.وقد تبين فيما بعد ان الشبان مازالوا محتجزين ولا اتفاق مبرم حتى تاريخه، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".