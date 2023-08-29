Advertisement

لبنان

اجتماع في السرايا بحث بموضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان

Lebanon 24
29-08-2023 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1102037-638289018233300462.jpg
Doc-P-1102037-638289018233300462.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا صباح اليوم في السرايا ضم وزير  المهجرين عصام شرف الدين، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، وخصص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان.
Advertisement
 
وصرح الوزير شرف الدين بعد الاجتماع: "تمحور الاجتماع حول موضوع النزوح السوري الجديد الحاصل منذ ثلاثة أسابيع والذي يشكل ظاهرة خطيرة جدا، لأن النازحين  يدخلون من معابر غير شرعية، وتم الحديث في آلية لردع هذا الأمر بطريقة مدروسة، من مراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سوريا والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام ليصار الى التنسيق مع القائمقامين والبلديات لتحمل مسؤولية أي شخص يستضيف أحدا من النازحين غير الشرعيين . وفي هذه الاثناء، نحن نتحدث عن فرض عقوبات وهذا الموضوع قيد الدرس. وتم  الاتفاق على الاتصال بسوريا أيضا على أعلى مستوى، وبما أن الموضوع أمني فأن اللواء البيسري يتولى إجراء هذه الاتصالات.
 
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
 
وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني برئاسة الدكتور باسل الحسن الذي أعلن بعد اللقاء: عرضنا الاستراتيجية المتكاملة التي وضعت بين يدي دولة الرئيس والمتعلقة بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي تشمل الاتجاهات المتعددة المرتبطة بواقع اللاجئين الفلسطينيين سواء الحقوقية أو السياسية أو الأمنية. وتناقشنا في آلية تبني الاستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ مع بعض التعديلات المتعلقة ببعض المسائل التي تتضمها امنيا وحقوقيا خصوصا في ضوء الظروف الحالية التي يشهدها الواقع الفلسطيني انطلاقا من مخيم عين الحلوة.
وقال: أؤكد بأنه لدينا اليوم نوع من التوافق المشترك بين الفلسطينيين واللبنانيين بشان وضع الية تعنى بالواقع الفلسطيني من منظار مختلف وتساعد لبنان على القيام بأعبائه الإقتصادية في مواجهة أزمته، وتكون عاملا مساهما في استقرار واقعه السياسي. الاستراتيجية الحالية التي تمت مناقشتها مع دولة الرئيس خصعت لنقاش مع كل مؤسسات الدولة وهي الوسيلة الأفضل لإيجاد آفاق أفضل لواقع الوجود الفلسطيني في لبنان مع كل المناحي التي ذكرناها سابقا.
 
Image
 
بو فاعور
وإستقبل  الرئيس ميقاتي عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل بو فاعور الذي قال بعد اللقاء: تشرفت بلقاء دولة الرئيس وكانت جولة افق ونقاش بشأن التداعيات التي تحصل في اكثر من مؤسسة وعلى اكثر من مستوى الامني والصحي والاجتماعي والاقتصادي ،وكل الاجراءات التي تجري هي اجراءات ترقيعية مؤقتة. الحل كما نعلم جميعا هو انتخاب رئيس جديد للجمرية،  بنية حكم جديدة قادرة على تنفيذ واقرار مشروع اقتصادي - اجتماعي. ومن الواضح ان ارادة التسوية لم تنتصر او تفاحة التسوية لم تسقط وبالتالي ننتظر شهر ايلول الذي اعتقد انه سيكون حافلا بالموفدين الاجانب الذين سيأتون الى لبنان ، هناك حديث عن اكثر من موفد قد ياتي الى لبنان واكثر من طرح، ولكن اكرر اذا لم يكن هناك ارادة داخلية نابعة من الداخل اللبناني من النواب والكتل السياسية اللبنانية ، بإرادة حقيقية للتسوية لن تصل اي محاولة خارجية الى اي نتيجة، أرادة التسوية يجب ان تنبع من الداخل وكل الذي يجري هو اضاعة للوقت لانه في النهاية سنجلس جميعا الى طاولة واي يكن شكل هذه الطاولة سنجلس الى طاولة التسوية والتسوية الداخلية،  بمؤازرة خارجية هي التي يمكن ان تقودنا من الخروج من هذا المستنقع الذي نحن فيه.
وردا على سؤال عن المانع من قيام تسوية قال: قلت اكثر من مرة ان الانانيات السياسية هي السبب، فهناك من يرفض التسوية بالشكل، وهناك من يرفضها بالمضمون حتى الان ليس هناك من مؤشرات بالمواقف على ضفتي النقاش ، طبعا المسؤوليات ليست متوازية ومتوازنة هناك مسؤوليات مختلفة ولكن حتى اللحظة لا يبدو ان هناك ارادة داخلية ، ربما ربطا بحسابات داخلية،  وربما ربطا بارادات خارجية لا يبدو ان هناك ارادة حقيقية للتسوية.
 
Image
 
 
النائب حواط
وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب زياد حواط يرافقه رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس.وأعلن النائب حواط بعد اللقاء:" جئنا مع رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس لنطرح مع دولة الرئيس مشكلة مكب حبالين ومركز المعالجة فيه، وكيفية تأمين الاستمرارية لهذا المرفق الحيوي الذي يشكل صمام أمان بيئي لمنطقة جبيل. ووعدنا دولة الرئيس بتأمين كل التسهيلات والمستلزمات والمتطلبات المالية لاعادته للسكة الصحيحة كي يظل العمل قائما في هذا المرفق.
 
Image
 
 
السفير في روسيا
واستقبل الرئيس ميقاتي سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار الذي أعلن بعد اللقاء: كان لي شرف لقاء دولة الرئيس ميقاتي حيث عرضنا بعض الأمور المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا الاتحادية، وأطلعت دولته على أوضاع الجالية اللبنانية في روسيا وخصوصا الطلاب في ظل الظروف الصعبة الى حد ما التي تمر بها المنطقة نتيجة الأعمال العسكرية في أوكرانيا. وطمأنت دولة الرئيس أن كل أبناء الجالية بخير ولاسيما الطلاب، والعلاقات الروسية-اللبنانية علاقات جيدة، وان شاء الله الى المزيد من التطور خدمة لمصلحة لبنان.
 
 
جمعية المقاصد في صيدا
 
 واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية" في صيدا برئاسة محمد فايز البزري الذي أبدى بعد اللقاء شكره وتقديره لدولة الرئيس ميقاتي وقال:" تخلل اللقاء عرض لمختلف الشؤون التربوية والإدارية للجمعية في صيدا بالإضافة إلى رؤية المجلس الإداري لتطوير وتحديث مدارس الجمعية ومركز تدريب المعلمين والمهارات المختلفة، والخطط المرسومة لإنشاء معهد للتدريب المهني ومعهد للتمريض بما يخدم الجمعية ومدينة صيدا ومحيطها الجغرافي.وقد عبر دولة الرئيس ميقاتي للوفد عن تقديره للجهود التي تبذل لخدمة القطاع التربوي مبديا دعمه للجمعية ولاحتياجاتها.
 
ذكرى الامام الصدر 
 
وإستقبل الرئيس ميقاتي المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الذي وجه اليه دعوة باسم "حركة امل" للمشاركة في"المهرجان الجماهيري المركزي" في الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لتغييب الامام الصدر ورفيقيه والذي سيقام في الحادي والثلاثين من الجاري في بيروت. 
 
Image
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2023-08-29
05:00 | 2023-08-29
04:30 | 2023-08-29
07:00 | 2023-08-29
06:54 | 2023-08-29
06:44 | 2023-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24