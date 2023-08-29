بعد الحديث عن استنفار اسرائيلي.. كيف يبدو الوضع عند الحدود الجنوبية؟

سجل صباح اليوم غياب شبه تام لحركة الدوريات الإسرائيلية المعتادة في محور القطاع الشرقي انطلاقا من تلال العديسة حتى بوابة فاطمة خراج بلدة كفركلا، بالتزامن مع حالة الاستنفار التي اعلنتها وسائل الإعلام الاسرائلية على حدودها الشمالية مع لبنان، واقتصرت حركة الاسرائيليين على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على الجدار العازل على طول هذا الخط في ظل تحركات مؤللة في المواقع الامامية المتاخمة للحدود.

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أما في الجانب اللبناني فقد نشطت الدوريات ونقاط المراقبة للجيش وقوات اليونيفيل لمراقبة الوضع وتأمين الهدوء والاستقرار في المنطقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".