بسبب الامطار.. قتيل في حادث سير في حاصبيا

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ادى حادث سير مروع عند المدخل الشرقي لبلدة حاصبيا جراءالأمطار الى مقتل المواطن ر . و . د .من بلدة شويا قضاء حاصبيا وإصابة شخصين كانا برفقته بجروح وكسور تم نقلهما إلى مستشفى حاصبيا الحكومي للمعالجة.وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.