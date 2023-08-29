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لبنان

بسبب الامطار.. قتيل في حادث سير في حاصبيا

Lebanon 24
29-08-2023 | 03:50
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ادى حادث سير مروع  عند المدخل الشرقي لبلدة حاصبيا جراءالأمطار الى مقتل المواطن ر . و . د .من بلدة شويا قضاء حاصبيا وإصابة شخصين كانا برفقته بجروح وكسور تم نقلهما إلى مستشفى حاصبيا الحكومي للمعالجة.
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وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.
 
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