بعد تساقط الامطار... هكذا سيكون طقس الأيام القليلة المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا مع انخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة على الساحل.وجاء في النشرة الآتي :-الحال العامة: يقع لبنان تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤدي الى طقس متقلب و ماطر أحيانا، ويستمر حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء حيث تنحسر الامطار و يستقر الطقس تدريجيا وتعود درجات الحرارة الى الارتفاع بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية اعتبارا من غد الأربعاء.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: في بيروت بين 25 و 33 درجة وفي زحلة بين 18 و 35 درجة مئوية.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد احيانا خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الجبلية مع حدوث برق و رعد ورياح ناشطة، تنحسر الأمطار بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا ، ونحذر من خطر الانزلاقات خصوصا في المناطق الجبلية.الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا مع انخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة على الساحل.الخميس: غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة منخفضة، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الساحلية واستقرارها في المناطق الجبلية والداخلية.-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 27 درجة، في الداخل من 21 إلى 33 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و40 كم/س، و تشتد احيانا لتصل لحدود 50كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف .-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 29 درجة .-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6،10-ساعة غروب الشمس: 19،07