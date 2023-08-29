صحافي يتعرض للسرقة في طرابلس.. هذا ما جرى فجراً

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تعرض مراسل صفحة وموقع طرابلس عاصمة الشمال يوسف ادلبي الى عملية سرقة بقوة السلاح عند نقطة البالما الساعة الثالثة فجرا.وفي التفاصيل، اقدم مجهولان على متن دراجة نارية على شهر مسدس حربي بوجه ادلبي وسرقوا كل ما يملك اضافة الى دراجته النارية وهاتفه ومحفظته واعتدوا عليه بالضرب وفروا الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".