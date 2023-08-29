Advertisement

لبنان

سامي الجميّل التقى سفير البرازيل في لبنان

Lebanon 24
29-08-2023 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1102050-638289040773027175.png
Doc-P-1102050-638289040773027175.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفير البرازيل تاركسيو كوستا في زيارة تعارف، وتم بحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، بالإضافة الى العلاقات الثنائية، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال أبو عبد الله، منسق العلاقات الخارجية مروان عبد الله والمحامي عماد خوري.
Advertisement
تم خلال اللقاء، بحسب بيان، "التشديد على أهمية الدور الذي يلعبه البرازيليون من أصل لبناني في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والدور الذي يمكن أن تلعبه البرازيل لدعم لبنان على أكثر من صعيد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2023-08-29
03:26 | 2023-08-29
05:00 | 2023-08-29
04:30 | 2023-08-29
07:00 | 2023-08-29
06:54 | 2023-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24