سامي الجميّل التقى سفير البرازيل في لبنان

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفير البرازيل تاركسيو كوستا في زيارة تعارف، وتم بحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، بالإضافة الى العلاقات الثنائية، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال أبو عبد الله، منسق العلاقات الخارجية مروان عبد الله والمحامي عماد خوري.تم خلال اللقاء، بحسب بيان، "التشديد على أهمية الدور الذي يلعبه البرازيليون من أصل لبناني في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والدور الذي يمكن أن تلعبه البرازيل لدعم لبنان على أكثر من صعيد".