سلامة لن يمثل اليوم أمام القضاء.. اليكم آخر مستجدات القضية

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اعلن وكيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ان موكله لن يحضر الى جلسة الاستجواب اليوم وانه تقدم بدعوى مخاصمة الدولة على اعمال الهيئات التي تناوبت على النظر بملف سلامة، بحسب ما افادت قناة "الجديد".ولفتت القناة الى ان فريق الادعاء تقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة على اعتبار ان الاجراء الذي اتخذته الهيئة الاتهامية لا يتضمن اي من الركائز القانونية ولا وجود لما يسمى بالقرار الضمني، مشيرة الى ان دعوى المخاصمة تشمل كل من تناول القرار وبالتالي فهو يشمل كل الهيئات الاتهامية التي تعاقبت على الملف.