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لبنان

إشكال بين عائلتين... وقطع طريق

Lebanon 24
29-08-2023 | 05:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن قطع الطريق بين بلانة الحيصة وتل حياة في سهل عكار، بسبب إشكال عائليّ بين ال ق. وال ا.ش نتيجة خلاف على أرض.
 
 
 
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إشكال

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