حجار: أيُعقَل أن تُدار مواضيع مصيريّة بهذه الطريقة؟

كتب وزير الشؤون الاجماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار عبر منصة "اكس":" علمنا مثل بقيّة المواطنين عبر وسائل الإعلام بتسلّم الدولة اللبنانية الداتا الخاصة بالنازحين السوريين من المفوضيّة، كما علمنا وبالطريقة نفسها عن إجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم في السرايا خُصّص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان".

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وأضاف: "أمام هذه المواضيع الدقيقة والاستراتيجيّة، لماذا لا يدعو رئيس الحكومة اللجنة الوزاريّة المكلّفة بإدارة ملفّ النزوح السوري بشكل رسمي لإطلاع المعنيين على المستجدات المتعلّقة به؟. أيُعقَل أن تُدار مواضيع حّساسة ومصيريّة بهذه الطريقة؟ ما هو الهدف؟".