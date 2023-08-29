وزير العدل عرض والنقيبة القوال لانطلاقة السنة القضائية الجديدة

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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، نقيبة محامي طرابلس والشمال ماري تريز القوال فرنجيه ووفداً من أعضاء النقابة حيث تناول البحث شؤوناً تتعلق بانطلاقة السنة القضائية الجديدة في منتصف أيلول المقبل.وبعد الاجتماع، قال النقيبة القوال: "لقد زرتُ اليوم مع الأساتذة في هيئة المكتب بمجلس النقابة وهم: أمين السر منير حسيني، أمين الصندوق محمود هرموش ومفوض قصر العدل مروان ضاهر الوزير خوري، حيث تناول البحث مع معاليه موضوع انطلاق السنة القضائية الجديدة، آملين أن تكون إنطلاقتها مهمة ومريحة للمواطنين وللقضاة والمحامين، إذ إننا في مرحلة إعادة شدّ الهمم لانطلاقة جيدة إن شاء الله".وأضافت: "كما تطرقنا مع معاليه الى حاجات المحاكم في الأقضية كافة في الشمال وعكار، وهو على جري العادة أبدى كل استعداد لتلبية كل الحاجات المطلوبة، بحسب الإمكانات المتوافرة، كما أطلعناه على سير العمل ونشاطات نقابة المحامين في طرابلس".بدوره، تحدث الوزير الخوري قائلاً: "تباحثنا مع النقيبة القوال وأعضاء من مجلس النقابة ببعض المطالب المتعلقة بحاجات العدليات بصورة عامة، سواء في طرابلس أو في سائر المناطق الشمالية أي المراكز القضائية، وكانت أجواء اللقاء جيدة جداً وقد أبديتُ تجاوباً، وفق الإمكانات المتوافرة أمام وزارة العدل، لتنفيذ ما سمعتُ من مطالب محقة".