أفادت معلومات "الجديد"، أنّ قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي أصدرت القرار الظنّي في قضية حضانة "Garde Rêve" بجناية محاولة القتل وجنحة الإيذاء القصدي بحقّ المربّية دجيني الخوري، وردّ طلب إخلاء سبيلها.

Advertisement