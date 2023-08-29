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لبنان

بعد تعنيفها الأطفال في حضانة "Garde Rêve"... ماذا قرّر القضاء بشأن دجيني الخوري؟

Lebanon 24
29-08-2023 | 06:02
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي أصدرت القرار الظنّي في قضية حضانة "Garde Rêve" بجناية محاولة القتل وجنحة الإيذاء القصدي بحقّ المربّية دجيني الخوري، وردّ طلب إخلاء سبيلها.
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حضانة

Garde Rêve

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