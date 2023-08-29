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لبنان

وزير الرياضة لمنتخب لبنان في كرة السلة: كل لبنان معكم

Lebanon 24
29-08-2023 | 06:54
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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس عبر منصة "اكس":" كل الدعم لمنتخب لبنان في كرة السلة.. كل لبنان ينتظركم . كل لبنان معكم".
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