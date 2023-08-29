كركي يرفع الحدّ الأقصى لاشتراكات المرض والأمومة والتعرفات الصحيّة

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "بناء على المرسوم رقم 11928 تاريخ 18/7/2023، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 24/8/2023، القاضي بتعديل الحد الأقصى للكسب السنوي الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة للأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل، كذلك باعة الصحف والمجلات وسائقي السيارات العمومية غير المالكين، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 713 تاريخ 29/8/2023 قضى بموجبها تعديل الحد الأقصى للكسب السنوي الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 216 مليون ل.ل. أي 18 مليون ل.ل. شهريا، اعتبارا من 1/9/2023، كذلك اشتراكات باعة الصحف والمجلات وسائقي السيارات العمومية غير المالكين، لتصبح 1620000 ل.ل. شهريا و54000 ل.ل. يوميا. وللمناسبة، أعلن الدكتور كركي بأن "التعرفات الجديدة للأعمال الطبية والاستشفائية سوف يبدأ العمل بها اعتبارا من 1/9/2023، وسوف يصدر المدير العام القرارات اللازمة خلال الأيام القليلة القادمة".

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