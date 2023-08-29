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لبنان

إصابة شخص عن طريق الخطأ في عين الحلوة

Lebanon 24
29-08-2023 | 07:19
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أصيب الفلسطيني أ.أ في قدمه  بإطلاق نار عن طريق الخطأ في حي الزيب في الشارع التحتاني داخل مخيم عين الحلوة. ونقل على الأثر إلى مستشفى النداء في المخيم للمعالجة. 
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