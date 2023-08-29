إصابة شخص عن طريق الخطأ في عين الحلوة

أصيب الفلسطيني أ.أ في قدمه بإطلاق نار عن طريق الخطأ في حي الزيب في الشارع التحتاني داخل مخيم عين الحلوة. ونقل على الأثر إلى مستشفى النداء في المخيم للمعالجة.

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