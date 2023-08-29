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لبنان

خسارة مؤلمة لسلة لبنان في كأس العالم أمام فرنسا

Lebanon 24
29-08-2023 | 07:36
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 خسر منتخب لبنان امام فرنسا 79 - 85 (الاشواط 20 - 19، 37 - 38، 59 - 58، 79 - 85)، في المباراة التي اجريت بينهما ظهر اليوم في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، في المرحلة الثالثة الاخيرة من الدور الاول للمجموعة الثامنة، من بطولة العالم ال 19 لكرة السلة.
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وسبق لمنتخبنا ان خسر مباراتين ايضا امام لاتفيا افتتاحا وكندا في المرحلة الثانية.

ويلعب لبنان في ترتيب المراكز مع ايران وساحل العاج، وعينه على تحقيق فوزين وترقب نتائج بقية المنتخبات الآسيوية سعيا لانتزاع بطاقة تأهل مباشرة لنهائيات مسابقة كرة السلة في دورة باريس الاولمبية السنة المقبلة. وتبدو المهمة صعبة نسبيا، في ضوء تحقيق اليابان الفوز في الدور الاول على فنلندا، وتلقي منتخبنا نقاطا عدة في مبارياته، الامر الذي يقف ضده في حال التساوي في عدد الانتصارات مع بقية منتخبات القارة المشاركة في الاستحقاق العالمي الذي تستضيفه ايضا الفيليبين واليابان حتى العاشر من أيلول المقبل.

وهذه المشاركة الرابعة للبنان في بطولة العالم بعد 2002 في انديانابوليس بالولايات المتحدة الاميركية، و2006 باليابان و2010 في تركيا (شارك ببطاقة دعوة خاصة "وايلد كارد").

لبنان

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