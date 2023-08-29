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لبنان

خبر غير سارّ للمواطنين يتعلّق بالمياه

Lebanon 24
29-08-2023 | 07:32
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قال مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران " أرسلنا اليوم كتابًا إلى وزير الطاقة أبلغناه فيه أن المياه قد تنقطع إذا لم نأخذ المازوت من المنشآت النفطية".
 
 
وأضاف جبران للـ"أم تي في": "لا مازوت ولا كهرباء، وفي هذه الحال 20 في المئة فقط من المواطنين سيحصلون على المياه".
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وتوجّه جبران للمواطنين، وقال لهم: نحن لسنا مسؤولين عن انقطاع الكهرباء ولا نملك الإمكانات لشراء المازوت لأن الآلية تغيّرت وبالتالي رجاء لا تحمّلونا المسؤولية "إنتوا عم بتقوّصوا عالمكان الغلط".
 
 

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