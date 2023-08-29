خبر غير سارّ للمواطنين يتعلّق بالمياه

وأضاف جبران للـ"أم تي في": "لا مازوت ولا كهرباء، وفي هذه الحال 20 في المئة فقط من المواطنين سيحصلون على المياه".

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وتوجّه جبران للمواطنين، وقال لهم: نحن لسنا مسؤولين عن انقطاع الكهرباء ولا نملك الإمكانات لشراء المازوت لأن الآلية تغيّرت وبالتالي رجاء لا تحمّلونا المسؤولية "إنتوا عم بتقوّصوا عالمكان الغلط".

قال مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران " أرسلنا اليوم كتابًا إلى وزير الطاقة أبلغناه فيه أن المياه قد تنقطع إذا لم نأخذ المازوت من المنشآت النفطية".