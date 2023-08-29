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لبنان

روان غادرت منزلها منذ يومين ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
29-08-2023 | 07:40
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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوّة:

- روان عبد الحميد الخلف (مواليد عام 2004، سورية)
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التي غادرت بتاريخ 27-08-2023 منزلها الكائن في محلة خلدة، ولم تَعُد لغاية تاريخه، علما أنّها تعاني من مرض التوحّد.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 818503-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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