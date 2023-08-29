بري عرض الاوضاع مع بقرادونيان واستقبل سركيس سركيس

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان ، حيث جرى عرض للاوضاع العامة واخر المستجدات السياسية، اضافة الى شؤون تشريعية.كما استقبل الرئيس بري السيد سركيس سركيس .