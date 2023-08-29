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لبنان

ميقاتي يستقبل عبد اللهيان غداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-08-2023 | 07:49
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من المقرر ان يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت غدا في زيارة رسمية يقابل في خلالها رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ومسؤولين آخرين.
وسيزور عبد اللهيان رئيس الحكومة عصر غد.
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وكان "لبنان 24" أفاد يوم أمس أنّ عبد اللهيان سيزور لبنان للقاء عدد من المسؤولين. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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