ميقاتي يستقبل عبد اللهيان غداً

من المقرر ان يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت غدا في زيارة رسمية يقابل في خلالها رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ومسؤولين آخرين.



Advertisement وسيزور عبد اللهيان رئيس الحكومة عصر غد.