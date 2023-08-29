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لبنان

مستشفى من دون إنترنت!

Lebanon 24
29-08-2023 | 08:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنقطاع خطوط الهواتف الأرضية والإنترنت عن مستشفى طرابلس الحكوميّ بسبب نفاد مادة المازوت داخل مراكز سنترال التبانة.
 
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