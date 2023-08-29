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لبنان

وزير الدفاع بحث ووزير المهجرين في موضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان

Lebanon 24
29-08-2023 | 08:25
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة، وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين.
 
 
وخلال اللقاء، تم البحث في الاوضاع العامة في البلاد لا سيما موضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان الحاصل منذ ثلاثة أسابيع عبر معابر غير شرعية، وأهمية التنبه لهذا الأمر وردعه عبر مراقبة الحدود و التنسيق بين المؤسسات المعنية من أمنية وإدارية لضبط هذا الموضوع لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد من النزوح السوري.
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وأكد الوزير سليم أن" وحدات الجيش تقوم بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة وقد تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين الى الاراضي اللبنانية  من المعابر غير الشرعية". 
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