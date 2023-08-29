بخاري التقى نظيره الهندي وعرضا للتطورات لبنانيا وإقليميا

استقبل سفيرالمملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبدالله بخاري بمكتبه بالسفارة اليوم، السفير الهندي الجديد لدى لبنان محمد نور رحمان شيخ .



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كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة الى بحث آخر تطورات الاوضاع لبنانيا وإقليميًا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



ورحب السفير بخاري ببداية اللقاء بنظيره الهندي بمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبلاده لدى لبنان متمنيًا له " النجاح في مهمته".كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة الى بحث آخر تطورات الاوضاع لبنانيا وإقليميًا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.