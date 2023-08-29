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لبنان

بخاري التقى نظيره الهندي وعرضا للتطورات لبنانيا وإقليميا

Lebanon 24
29-08-2023 | 08:38
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 استقبل سفيرالمملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبدالله بخاري بمكتبه بالسفارة اليوم، السفير الهندي الجديد لدى لبنان محمد نور رحمان شيخ .
 
ورحب السفير بخاري ببداية اللقاء بنظيره الهندي بمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبلاده لدى لبنان متمنيًا له " النجاح  في مهمته".
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كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة الى بحث آخر تطورات الاوضاع لبنانيا وإقليميًا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 
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