قائد الجيش استقبل وفدًا من نادي الصحافة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ، وفدًا من نادي الصحافة ضم أعضاء الهيئة الإدارية للنادي برئاسة الإعلامي بسام أبو زيد، وقدّموا التعازي بالضابطين الشهيدين على أثر تحطم طوافة للجيش في منطقة حمانا.

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وتمّ البحث في الاوضاع العامة ومجمل التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية، كما قدر أعضاء الوفد التضحيات الكبيرة للجيش، منوّهين بـ"أدائه وحكمته في معالجة الأحداث الأمنية والأزمات".

كذلك أشادوا بـ"دوره الوطنيّ في تعزيز مناخات الثقة والأمان في لبنان"، مؤكّدين" دعمه ووقوفهم إلى جانبه بوصفه الضامن لوحدة لبنان وسيادته وكرامته".