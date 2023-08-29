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لبنان

الدولار يتراجع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟

Lebanon 24
29-08-2023 | 09:40
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89150 و89450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 89250 و89550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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