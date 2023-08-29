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لبنان

4 جرحى بحادث سير على اوتوستراد الزهراني

Lebanon 24
29-08-2023 | 10:27
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 سقط أربع جرحى في حادث سير على اتوستراد الزهراني في منطقة البيسارية بين شاحنة وسيارة، عملت فرق الصليب الاحمر على نقلهم الى المستشفى. وقد تسبب الحادث بأزمة سير خانقة. (الوكالة الوطنية)
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الزهراني

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