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لبنان

طوني فرنجيه زار الرئيس العام للرهبانية الانطونية المارونية

Lebanon 24
29-08-2023 | 10:33
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 زار النائب طوني فرنجيه الرئيس العام للرهبانية الانطونية المارونية الآباتي جوزيف بو رعد في دير مار روكز في الدكوانة، بحضور امين سر عام الرهبانية الأب ايلي شماطة، مدير مدرسة الآباء الانطونيين في سد البوشرية الأب ايلي كعوي، منسقة الانتشار في تيار "المرده" كارول دحدح ومنسق العلاقات مع الجامعات الخاصة في التيار محسن قبشي ومنسق لجنة اساتذة التعليم الجامعي الخاص الدكتور انطوني نعمه والمهندس عساف يمين.
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وتمنى فرنجيه  للآباتي بو رعد بحسب بيان "للمرده" ان يستمر في خدمة رسالة الرهبانية وخدمة لبنان خلال فترة توليه الرئاسة العامة وذلك عبر مختلف المؤسسات والمشاريع الخاصة بالرهبانية الانطونية، التي قدمت نماذج عملية ناجحة ومتقدمة في لبنان لا سيما على الصعيد التربوي".

وأكد "متانة العلاقة بين تيار المرده ومختلف المؤسسات الرهبانية في لبنان، اذ ان الهدف من عمل كل منهم مشترك ومتمثل في الحفاظ على لبنان وهويته، بالاضافة الى السعي قدر المستطاع، من اجل تطوير مختلف القطاعات الحياتية والانتاجية فيه".

وأشار البيان الى أنه "تم أثناء الزيارة التشديد على أهمية الحوار في لبنان بين مختلف الأفرقاء لا سيما المسيحيين منهم، باعتباره المدخل الأساسي لتقريب وجهات النظر واعادة بناء الثقة، تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية واطلاق عجلة الاصلاحات الضرورية". 
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