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لبنان

صدور مسودة قرار التمديد لـ"اليونيفيل"... وهذا ما تتضمنه

Lebanon 24
29-08-2023 | 10:52
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علم "لبنان 24" أنه صدرت قبل قليل المسودة الزرقاء المتعلقة بقرار التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".

ووفق المعلومات، فإن مسودة القرار شهدت تعديلا عن القرار السابق يدخل في الاعتبار السيادة اللبنانية والاتفاق الموقع بين الامم المتحدة ولبنان والمعروف باسم "sofa".
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