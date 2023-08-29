معلومات اضافية عن مسودة قرار التمديد لليونيفيل.. هكذا نجحت الحكومة بفرض التعديلات

في معلومات اضافية لـ "لبنان 24" عن مداولات الامم المتحدة بشأن التمديد لولاية اليونيفيل، فإن الساعات القليلة الماضية شهدت اتصالات حكومية لبنانية مكثفة مع دول القرار لتعديل المسودة التي كانت معدة ولم تكن تلحظ أي تغيير عن القرار الصادر العام الفائت.

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ووفق المعلومات فقد نجحت الاتصالات في تعديل المسودة وفق تطلعات لبنان لا سيما لجهة حفظ سيادته على أراضيه والتنسيق بين اليونيفيل والدولة اللبنانية إضافة إلى استبدال تعبير شمال الغجر للاشارة إلى الأراضي اللبنانية المحتلة بتعبير "منطقة الماري".

كما شملت المسودة الطلب من اسرائيل الانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة ودعوة الجهات الدولية لدعم الجيش.