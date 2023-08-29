Advertisement

لبنان

لقاء بين حركة "فتح" والقوى والإسلامية في عين الحلوة

Lebanon 24
29-08-2023 | 11:02
A-
A+
Doc-P-1102165-638289300754651458.jpg
Doc-P-1102165-638289300754651458.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
برعاية النائب الدكتور أسامة سعد، عقد لقاء مشترك بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وعصبة الأنصار والحركة الإسلامية المجاهدة في منزل اللواء منير المقدح داخل المخيم.
وضم اللقاء عن حركة "فتح" و"الأمن الوطني الفلسطيني" قائد القوات في لبنان اللواء صبحي أبو عرب ونائبه اللواء منير المقدح وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة ومسير قوات الأمن الوطني في منطقة صيدا أبو إياد الشعلان وخالد الشايب وعن عصبة الأنصار الشيخ أبو الشريف عقل والشيخ إبراهيم السعدي والشيخ جمال خطاب عن الحركة المجاهدة.
Advertisement
ويأتي الاجتماع الودي هذا في إطار توحيد الصفوف وحل كافة المشاكل وتفويت الفرصة أمام العابثين بأمن المخيم وناشري الإشاعات ومروجيها حيث تمت مناقشة كافة القضايا فيما يخص الحادث الأمني عقب عملية اغتيال الشهيد اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه وما تبعها من أحداث داخل المخيم.
وقال اللواء شبايطة بعد انتهاء الاجتماع: "على ضوء انتهاء المهلة لتسليم القتلة بالطريقة السلمية عُقد هذا الاجتماع اليوم وتم التوافق والتأكيد على وحدة الصف بين الحركة والقوى والإسلامية والتمسك بالاتفاق الذي تم في السفارة الفلسطينية بتسليم القتلة إلى العدالة من خلال اقتراح تعزيز القوة الفلسطينية المشتركة وتدعيهما، والتي تضم كافة الفصائل ووضع خطة ميدانية لجلب الإرهابيين". 
وأضاف اللواء شبايطة: "وخلال الاجتماع تم التوافق على ضرورة عودة الأهالي النازحين إلى منازلهم داخل المخيم وممارسة حياتهم الطبيعية وأن لا إشكال داخل المخيم بكل احياءه باستثناء حي التعمير الذي يأوي هذه المجموعات التكفيرية".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:06 | 2023-08-29
10:52 | 2023-08-29
12:32 | 2023-08-29
11:49 | 2023-08-29
11:45 | 2023-08-29
11:41 | 2023-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24